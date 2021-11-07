Жительница Омской области была против эвакуации ее авто и сломала полицейскому палец

Женщину остановили на юге Омской области.

На трассе Омск–Русская Поляна остановили 38-летнюю женщину на Nissan Juke. У жительницы Таврического района, находившейся за рулем, не было ни документов на машину, ни водительских прав. Она объяснила, что оставила их дома.

Однако полицейский не поверил ей на слово, решил отстранить сельчанку от управления автомобилем и вызвал эвакуатор.

Не согласившись с этим, женшина напала на стража порядка и – как позже установили медики – сломала ему палец. Однако это не помогло, авто все равно увезли на штрафстоянку.

Теперь кроме административки за вождение без прав нарушительнице добавили еще одну – за нападение на полицейского. Кроме того, ей грозит и уголовное дело.

– Материал проверки по факту причинения сотруднику полиции телесных повреждений передан в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», – сообщает пресс-служба областного УМВД.