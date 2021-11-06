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Общество6 ноября 2021 13:20

В Омске появились вакансии QR-контролеров

Соискателям предлагают от 1 до 1,5 тысяч рублей за смену
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Особых навыков от контролеров не требуют.

Особых навыков от контролеров не требуют.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С вводом системы QR-кодов в Омской области появилась и новая профессия - контролер таких справок.

Соответствующие вакансии уже разместили на крупных сайтах по поиску работы. Проверяющие требуются в кинотеатры и торговые центры. Особых навыков для того, чтобы получить эту должность, не требуется. Предсказуемо нужны лишь стрессоустойчивость и умение общаться с людьми, а также сотовый с функцией считывания QR-кодов. За смену контролерам будут платить 1-1,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее и сами омичи решили немного заработать на новой ситуации. Находчивые люди, сделавшие прививки от коронавируса, предлагают свои услуги по походу за покупками.