В Омске появились вакансии QR-контролеров

Особых навыков от контролеров не требуют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С вводом системы QR-кодов в Омской области появилась и новая профессия - контролер таких справок.

Соответствующие вакансии уже разместили на крупных сайтах по поиску работы. Проверяющие требуются в кинотеатры и торговые центры. Особых навыков для того, чтобы получить эту должность, не требуется. Предсказуемо нужны лишь стрессоустойчивость и умение общаться с людьми, а также сотовый с функцией считывания QR-кодов. За смену контролерам будут платить 1-1,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее и сами омичи решили немного заработать на новой ситуации. Находчивые люди, сделавшие прививки от коронавируса, предлагают свои услуги по походу за покупками.