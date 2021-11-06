В Омске появились вакансии QR-контролеров

Особых навыков от контролеров не требуют.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С вводом системы QR-кодов в Омской области появилась и новая профессия - контролер таких справок.
Соответствующие вакансии уже разместили на крупных сайтах по поиску работы. Проверяющие требуются в кинотеатры и торговые центры. Особых навыков для того, чтобы получить эту должность, не требуется. Предсказуемо нужны лишь стрессоустойчивость и умение общаться с людьми, а также сотовый с функцией считывания QR-кодов. За смену контролерам будут платить 1-1,5 тысячи рублей.
Напомним, ранее и сами омичи решили немного заработать на новой ситуации. Находчивые люди, сделавшие прививки от коронавируса, предлагают свои услуги по походу за покупками.