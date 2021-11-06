Новый антирекорд: За сутки в Омской области выявили 578 новых случаев заражения коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Омской области продолжает оставаться очень напряженной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Омской области начинает приобретать масштабы стихийного бедствия. Почти ежесуточно бьются новые антирекорды по количеству новых случаев заражения. Цифра уже почти вплотную приближается к шести сотням.

По данным федерального сайта «Стопкоронавирус.рф» на субботу, 6 ноября, в Омской области выявлен 578 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, при этом выздоровело почти вдвое меньше – 303 пациента. Не удалось спасти 11 человек.

Впрочем, такое увеличение выявленных за последнее время случаев может объясняться и тем, что сейчас стали делать больше ПЦР-тестов. Это, кстати, единственный показатель по коронавирусу, который в регионе соответствует норме (не менее 200 тестов на 100 тысяч населения).

А вот с другим важным критерием, по которому оценивают ситуацию с распространением ковида – коллективным иммунитетом, пока все не слишком оптимистично (46,7% при требовании 80%).