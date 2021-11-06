Омские историки считают перепись населения самым информативным способом учета населения

В нашей стране продолжается Всероссийская перепись населения. В акции приняла участие директор музейно-выставочного комплекса «Моя история», кандидат исторических наук, доцент Ольга Безродная. Она подчеркнула значение переписи населения для изучения истории нашей страны.

– Перепись населения – явление, которое, как известно историкам, проводилось еще в далеком прошлом, в государствах Древнего Востока. Крупные переписи населения известны в государствах, ставших колыбелью европейской цивилизации, – в Древней Греции и Древнем Риме. В нашей стране учитывать жителей стали еще во времена монгольского нашествия. Первая Всеобщая перепись населения России была проведена лишь в 1897 году. Конечно, первоначальное значение переписи – сбор налогов, учет государственных доходов. Но со временем для государства переписи – это способ сбора важнейших сведений о движении населения, уровне образования, национальном составе.

Особое место переписи занимают в изучении прошлого, это целый кладезь важнейших сведений, которые скрупулезно изучают историки. Не будь их – наши знания по истории России во многом бы оскудели. Например, благодаря этим сведениям мы знаем, что в Омске в том же 1897 году проживало 37,4 тысячи человек. И несмотря на то, что есть и другие способы учета, перепись остается самым информативным, – отметила Ольга Безродная.

Историк отметила, что ее семья всегда участвует в переписи населения, так как это гражданский долг любого человека.

– В этом году часть моих родных прошли перепись традиционным способом, к нам приходили переписчики. Но лично я воспользовалась сайтом Госуслуг, что было доступно и удобно, – отметила Ольга Безродная.

Напомним, что Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября.