Руководители омских предприятий принимают участие в переписи населения

В России с 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. Перепись населения впервые проходит в цифровом формате – главным нововведением стала возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале Госуслуг.

Директор ООО «МельКом-Омск» Александр Лыпарев принял участие в переписи и рассказал, почему важно заявить о себе.

«Перепись населения очень важна для нашей дальнейшей жизни. Этот процесс сбора информации о населении поможет более точно сформулировать задачи и цели развития России, спланировать будущее. От полноты ответов и результатов переписи зависят доходы, финансирование регионов, поддержка бизнеса и экономики в целом. Поэтому заявить о себе стране и пройти перепись нужно обязательно», - поделился Александр Лыпарев.

Отметим, что предприятие «МельКом-Омск» входит в число крупнейших производителей в Омской области и занимает 4 место в общих объемах производства муки в регионе. Компания является генеральным поставщиком муки для предприятия «Сладонеж». В сентябре текущего года предприятие приступило к оптимизации производства в рамках нацпроекта «Производительность труда». Эксперты Регионального центра компетенций совместно с командой проекта работают над оптимизацией процессов на предприятии и создают эталонный поток-образец на выбранном участке производства.