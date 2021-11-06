Омичи переживают, что в Красноярке планируют вырубить еще одну часть соснового леса

Местных жителей обеспокоили метки на деревьях на этом участке. Фото: Валентина Шашкова

После инцидента с массовой вырубкой бора в районе поселка Красноярка местные жители начали внимательно присматриваться к каждому дереву. И с ужасом обнаружили непонятные метки на коре многих сосен, которые выглядят совершенно здоровыми. Фото выложили в паблик «Омск ВК».

– Эти деревья не помечены для вырубки, пять лет назад на них были сделаны специальные клеевые кольца (снята кора по диаметру ствола и нанесен энтомологический клей), которые послужили защитой от шелкопряда-монашенки, – прокомментировали происходящее в областном минприроды. –Благодаря этому сосны абсолютно здоровы! Вырубка на этом участке не планируется.

Напомним, проведенную ранее вырубку сосен в курортной зоне объяснили тем, что деревья больны – пострадали от пожара и от насекомых. Вырубленный лес чиновники обещают заменить 32 тысячами саженцев.