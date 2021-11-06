«Хотелось бы извиниться перед омичами, которые уже поверили, что их жизнь изменится в лучшую сторону»: Кандидат в мэры с Урала передумал ехать в Омск

Выборы мэра затягиваются. Фото: admomsk.ru

В горсовете продолжают принимать заявки от желающих возглавить Омск. Чтобы успели вообще все соискатели, процедуру продлили на месяц. Уже отозвались предприниматель, казак, владелец ЧОПов и даже 74-летний пенсионер Николай Телепенко.

Еще один претендент на главный пост в городе – бывший омич, который сейчас живет в Челябинске.

Но между 31-летним фотографом Виктором Алексеевым и его планами осчастливить экс-земляков неожиданно встал коронавирус. Врачи настоятельно рекомендовали соискателю оставаиться дома и не разносить заразу.

– Хотелось бы извиниться перед омичами, которые уже поверили, что очень скоро их жизнь изменится в лучшую сторону, что вот-вот Омск снова расцветет! Я уже и сам расстроился, что болезнь меня подкосила и хорошо, что она скосила меня, а не Николая Телепенко, ведь я молод и, думаю, быстро восстановлюсь. У меня большая миссия – улучшить Омск! Но выборы мэра перенесли на месяц, а это значит, я скоро снова ворвусь в политическую жизнь, с новыми силами, – цитирует уральского политика «СуперОмск».