В Омске экстренно эвакуировали здание аэропорта

Неизвестный сообщил о минировании аэровокзала. Фото: ВКонтакте

Поздно вечером по громкой связи в омском аэропорту всех пассажиров оповестили о неизвестной чрезвычайной ситуации. Людей попросили покинуть здание. Началась эвакуация аэровокзала. Только что в соцсетях появилось видео того, что происходило внутри аэропорта. На кадрах видно, что люди без особой паники направляются к выходам.

Как стало известно, эвакуировать омский аэропорт пришлось из-за сообщения о минировании. Меньше всего повезло пассажирам самолета, недавно прилетевшего в Омск из Шереметьево. Люди пока не могут покинуть его и зайти в здание аэровокзала. Не могут вылететь в Москву и пассажиры рейса DP-6524 авиакомпании "Победа".

Сейчас к Омску подлетает и самолет из Новокузнецка. Пассажирам остается лишь надеяться, что к моменту посадки ситуация урегулируется и здание аэропорта проверят. Только после этого аэропорт сможет работать в штатном режиме.

Никаких официальных комментариев от правоохранительных органов или аэропорта пока не было.