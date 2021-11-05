В Омской области работает горячая линия Всероссийской переписи населения

С вопросами о возможностях участия в переписи, о нюансах переписного листа и опроса, а также для проверки личности пришедшего к Вам переписчика можно будет обратиться по телефону Омскстата (3812) 23-87-11.

Звонки принимают сотрудники отдела статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств Омскстата. Региональная горячая линия открыта с 8 часов до 20 часов до окончания переписи 14 ноября.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года с использованием цифровых технологий. Впервые можно переписаться самостоятельно на портале Госуслуг, а переписчики проводят опрос с помощью планшетных компьютеров. На переписных участках в офисах МФЦ Омской области работают волонтёры переписи, которые расскажут посетителям о возможности участия в ней в формате онлайн.