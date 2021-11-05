Резиденты Омского регионального бизнес-инкубатора принимают участие в переписи населения

На сегодняшний день прочти все сотрудники и руководители компаний в Бизнес-инкубаторе приняли участие в переписи населения. Некоторых перепись застала дома, как, например, дистанционного резидента ООО "Симург" в лице директора Шульженко Александры.

"Я в своей работе часто использую статистические сведения о населении Омской области, благодаря этим данным можно понять какие услуги стоит предлагать населению. За 10 минут ответов на вопросы вся наша семья из трех человек приняла участие в переписи. Времени было потрачено совсем немного, зато польза для нашего региона огромная!", – рассказала Александра.

Некоторые компании прошли перепись через "Госуслуги".

"Я прошел перепись через сайт "Госуслуги", причем сделал это через приложение в телефоне. Каждый из нас должен потратить сегодня немного своего времени и принять участие в переписи, ведь сегодня мы формируем статистические данные, на основе которых будут разрабатываться различные социальные программы, программы по улучшению качества нашей жизни", – рассказал Денис Ломовцев, руководитель компании "Джокер групп", резидент Омского бизнес-инкубатора.

Напомним, что всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Заполнить анкету можно в любом из МФЦ или же на официальном сайте Госуслуг.