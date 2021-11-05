Ирина Сербина призывает омичей участвовать в переписи населения

«Как только объявили о начале переписи, я сразу прошла эту несложную процедуру на сайте Госуслуг. Вопросы простые, дело пятиминутное. Но ответы, полученные от граждан, помогут руководству страны определить приоритеты для решения социальных задач и дальнейшего развития государства. Такие механизмы прямого взаимодействия с каждым жителем вполне обоснованы. Выпускники нашей Школы социальных инноваций и лидеры гражданских инициатив на первом этапе разработки своих проектов тоже определяют потребности людей, чтобы узнать, насколько будут востребованы предлагаемые услуги и на каких территориях. Перепись, которая проводится раз в десять лет, - это надежный инструмент, позволяющий получить и обобщить эти данные. Не сомневаюсь, что все национальные проекты страны и меры социальной поддержки основаны на глубоком анализе сведений, предоставленных россиянами», – поделилась Ирина Сербина.

Принять участие в переписи омичи и жители Омской области могут до 14 ноября двумя способами – через портал "Госуслуги" или обратиться лично в МФЦ.