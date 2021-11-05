В Омске столкнулись Газель и легковушка, а пострадали два пешехода

От удара Газель отбросило на пешеходов. Фото: Госавтоинспекции Омской области

Из-за ухудшения погоды в Омске на дорогах образовался гололед. Водителей просят быть аккуратным, но не все соблюдают правила. Накануне в Омске на улице Бархатовой произошла авария, причиной которой мог стать гололед.

ДТП произошло днем, около 11:55. По предварительным ванны, водитель "Мазды" выехал на встречу, где столкнулся с Газелю. Водители не пострадали, но от удара грузовую Газель на скользкой дороге отбросило в сторону на проходивших мимо пешеходов. В результате пострадали 7-летний мальчик и 60-летняя женщина. Ихх доставили в больницу. Причины аварии установят в ходе проверки.