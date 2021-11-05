Как будут работать в Омске прививочные пункты в выходные дни

Прививосные пункты будут работать все выходные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Омска могут использовать продолжительные выходные, чтобы поставить прививку от коронавируса и потом спокойно отдохнуть дома, избегая лишних контактов в первые дни после вакцинации.

Для удобства горожан прививочные пункты будут работать не только в поликлиниках, но и в ТЦ.

– ТЦ «МЕГА» (бульвар Архитекторов, 35) Все дни с 10.00 до 20.00.

– ТЦ «Континент» (ул. 70 лет Октября, 25/2). Все дни с 10.00 до 20.00,

– Центральный рынок (ул. Гусарова, 33). 6 и 7 ноября с 10.00 до 18.00,

– Гипермаркет «ОКЕЙ» (ул. Энтузиастов, 2/1). Все дни с 10.00 до 18.00,

– ТК «Казачья слобода» (ул. Пушкина, 59). Все дни с 10.00 до 19.00,

– ТК «Каскад» (пр. К. Маркса, 24). До 7 ноября с 10.00 до 18.00,

– ТК «Амурский» (ул. 4-я Челюскинцев, 66, корп.1). Все дни с 10.00 до 18.00.

Напомним также, что все затянувшиеся выходные дни поликлиники будут работать – правда, в сокращенном режиме. График посещений можно посмотреть здесь.