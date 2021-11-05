На пожаре в дачном домике погиб пожилой омич

В причинах гибели пенсионера разбирается следком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в одном из дачных посёлков Омска произошла трагедия. С наступлением холодов все меньше дачников наведывается на свои участки, но 65-летний пенсионер все же решил приехать.

О пожаре сообщили в 14:00. Несмотря на дневное время добраться до пенсионера вовремя помещь не успела. Дом сгорел, а его хозяин погиб внутри, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Трагедия произошла в СНТ "Надежда СИБАДИ". Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать курение в постели в состоянии алкогольного опьянения.