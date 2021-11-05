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Общество5 ноября 2021 6:56

Жителей Омска удивил ночной гул

С загадочным явлением столкнулись в городке Нефтяников
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Выяснилось, что такие жуткие звуки издает турбина при запуске.

Выяснилось, что такие жуткие звуки издает турбина при запуске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Нефтяников удивил непонятный гул, который разносился в ночи. Поскольку рядом находится северная промзона и может произойти всякое, люди встревожились.

– Ужасный гул, похожий на звук взлетающего самолета, в ночь на 5 ноября, – делится впечатлениями подписчик паблика «Омск Live».

Впрочем, большинство комментаторов оказались знакомы с этой ситуацией. Они объяснили, что гул никакой не загадочный, а вполне объяснимый – он раздается с ТЭЦ.

– Турбину запускают просто, как мне сказали знакомые работники, – уточнил один из подписчиков. – При запуске котла там стоять невозможно – гул стоит.