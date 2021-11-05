Жителей Омска удивил ночной гул

Выяснилось, что такие жуткие звуки издает турбина при запуске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Нефтяников удивил непонятный гул, который разносился в ночи. Поскольку рядом находится северная промзона и может произойти всякое, люди встревожились.

– Ужасный гул, похожий на звук взлетающего самолета, в ночь на 5 ноября, – делится впечатлениями подписчик паблика «Омск Live».

Впрочем, большинство комментаторов оказались знакомы с этой ситуацией. Они объяснили, что гул никакой не загадочный, а вполне объяснимый – он раздается с ТЭЦ.

– Турбину запускают просто, как мне сказали знакомые работники, – уточнил один из подписчиков. – При запуске котла там стоять невозможно – гул стоит.