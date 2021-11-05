В Омске пожилой водитель выехал на встречную полосу и погиб

Происшествие случилось на Красноярском тракте. Фото: Госавтоинспекция Омской области

Инцидент произошел накануне около полудня. 66-летний водитель на «Киа» ехал по Красноярскому тракту. В какой-то момент он не справился с управлением. В районе дома № 21 автомобиль вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с «Митсубиси» под управлением мужчины 1983 года рождения.

– В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» скончался, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Комментаторы в соцсетях, где появилась информация об этом происшествии, предполагают, что пожилому водителю стало плохо в пути и он мог скончаться еще до столкновения.