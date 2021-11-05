Омич рассказал, как прошел в гипермаркет без всякого QR-кода

В "Бауцентре" на входе из-за проверки QR-кодов образовалась большая очередь. Фото: ВКонтакте

В первый же день в омских торговых центрах и гипермаркетах начались конфликты охранников с посетителями. Причина, конечно, в ведении системы QR-кодов. Не всем сибирякам нравятся новые требования. Один из омичей рассказал в соцсетях, как прошел без QR-кодов в "Бауцентр".

- На входе толпа посетителей, стоят охранники и пропускают только QR-кодами. Прохожу между ними всеми без остановки, почти прошел, как меня окликает один из этих "контролеров". Мол, надо QR-код проверить. Отвечаю, что мне ничего проверять не надо, он начинает оттеснять меня локтями от прохода в торговый зал. Я ему отвечаю: "Убери руки, не надо меня трогать!" И жёстко отталкиваю его от себя толкнув в грудь. Он начинает вопить, что полицию вызовет, я отвечаю: "Вызывай - поговорим".

В итоге омич сообщил, что спокойно совершил покупки, ничего не предъявляя. И рекомендовал бороться за свои права. Правда, большинство сибиряков поступок и настрой "героя" не одобрили. Наоборот, автора поста они раскритиковали за грубость и несознательность.