Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 ноября 2021 16:21

Омский полицейский вышел в финал федерального конкурса "Народный участковый"

Омича можно поддержать в финальном голосовании до 10 ноября
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Виктор Ищенко рассчитывает на поддержку омичей в голосовании.

Виктор Ищенко рассчитывает на поддержку омичей в голосовании.

Осенью ежегодно проходит конкурс среди участковых со всей страны. Россияне сами выбирают, то из них станет лучшим в своей профессии. В регионах уже прошли два отборочных этапа. В Омской области победителем стал Виктор Ищенко. Он почти всю жизнь отдал работе в полиции. На своём участке трудится уже 5 лет и является примером для коллег. Именно его омичи признали лучшим участковый в регионе.

Теперь он участвует в финальном этапе конкурса "Народный участковый". Ему предстоит побороться за победу с другими участковыми из разных уголков страны. Голосование проходит с 1 по 10 ноября.Голосовать за лучшего участкового от Омской области можно на сайте «Комсомольская правда» в специальном разделе