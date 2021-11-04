Омский полицейский вышел в финал федерального конкурса "Народный участковый"

Виктор Ищенко рассчитывает на поддержку омичей в голосовании.

Осенью ежегодно проходит конкурс среди участковых со всей страны. Россияне сами выбирают, то из них станет лучшим в своей профессии. В регионах уже прошли два отборочных этапа. В Омской области победителем стал Виктор Ищенко. Он почти всю жизнь отдал работе в полиции. На своём участке трудится уже 5 лет и является примером для коллег. Именно его омичи признали лучшим участковый в регионе.

Теперь он участвует в финальном этапе конкурса "Народный участковый". Ему предстоит побороться за победу с другими участковыми из разных уголков страны. Голосование проходит с 1 по 10 ноября.Голосовать за лучшего участкового от Омской области можно на сайте «Комсомольская правда» в специальном разделе