В День народного единства в Омской крепости прошла праздничная программа

День народного единства пришел в Омск с крепким морозом и пронизывающим ветром. Однако в центре города было жарко от костров, пушечных залпов и яростных сабельных дуэлей. Как и положено, в такой день, омичей объединила борьба за российскую государственность.

«Работа музея под открытым небом посвящена одному из самых героических эпизодов многодневной битвы второго русского ополчения за Москву, второму дню сражений, уличным боям за Земляной город и Замоскворечье. В ходе этого сражения было окончательно сломлено сопротивление польских войск, подорвана их боевая мощь. Политическим итогом стал отказ польского короля от притязаний на корону Московского царства»,— прокомментировал ход баталии директор Омской крепости Василий Минин.

Его голос заглушала стрельба, свист стрел, звон сабель и пик, которыми ловко орудовали участники реконструкции. В работе музея под открытым небом приняли участие около 70 костюмированных добровольцев из пяти районов Омской области и самого Омска. Кстати, с обеих сторон в представлении приняли участие много девушек. Они подавали лучникам стрелы, прилетевшие со стороны противника.

После нескольких неудачных попыток овладеть укреплениями, за которыми засели интервенты, русские дружины все же прорвали оборону врага и ворвались в лагерь. Как часто бывает в таких случаях, кого-то убили, а оставшихся в живых пленили.

«Мы используем в своих реконструкциях свыше 20 видов огнестрельного оружия. Оно совершенно не опасно, хотя со вступлением в силу новой редакции закона «Об оружии», труднее стало доставать порох. Строго отчитываемся за него перед правоохранительными органами, понимаем, что дело это серьезное. Кстати, все наше оружие является массогабаритными моделями настоящего, которое использовалось в ту или иную эпоху. К примеру, моя сабля — реплика той, которой владел Дмитрий Годунов — родной дядя Бориса Годунова. Один в один, только без татарского узора на клинке», — рассказал участник битвы с нашей стороны Константин Иванов.

Стоит отметить, что День народного единства стал неотъемлемой частью общественной жизни, оказался востребован и поддержан гражданами, в том числе омичами. И особенно молодыми гражданами страны.

«Привлекает то, что этот праздник не умаляет значения других исторических дат, не вычеркивает их из памяти людей. Он каждый год напоминает о глубине и богатстве нашего прошлого. Я рад, что привел сюда внука и внучку. Пусть увидят и поймут, что и в начале XVII века Россия смогла объединиться, найти ответ на сложные вопросы и отстоять свою независимость. Не сломиться под ударами экономического кризиса и внешних угроз. И выйти на следующий этап развития. Молодому поколению эти уроки обязательно пригодятся в будущем»,— уверен омич Александр Семенов.

Фото Евгения Кармаева