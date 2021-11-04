Праздничный концерт в ОЦК "Сибиряк" сегодня можно посмотреть онлайн

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Областной центр культуры "Сибиряк" дарит омичам в День народного единства концертную программу с участием лучших творческих коллективов и исполнителей нашего региона. В концерте «Единая Россия – единая судьба» приняли участие:

- «Сибирский хореографический ансамбль «Русь», руководитель Виктор Глуховичёв;

-Народный вокальный ансамбль «Русские напевы» бюджетного учреждения культуры Омской области «Областной центр культуры «Сибиряк», хормейстер Заслуженный работник культуры РФ Николай Кривобоков;

- образцовый ансамбль танца народов мира «Мечта», художественный руководитель Заслуженный работник культуры РФ Татьяна Ашихмина;

- солистка Омской Филармонии Анна Шинковая;

- вокальная студия «START»;

-ансамбль скрипачей детской школы искусств № 10 имени А.А. Бабаджаняна», руководитель почётный деятель культуры Омской области Дора Ткалина;

- хореографический ансамбль «Терпсихора» детской школы искусств № 12», руководитель Карине Яковенко;

-вокальная группа «GrandBand» бюджетного учреждения культуры Омской области «Областной центр культуры «Сибиряк», руководитель Иван Хорзов;

-народная школа современной хореографии «Амплуа» бюджетного учреждения культуры Омской области «Областной центр культуры «Сибиряк»,руководители Наталья и Алексей Дроздковы;

-школа эстрадного вокала «АлИна», руководитель Инна Каршева

-солист ансамбля УМВД РФ по Омской области Егор Закиров,

-народный коллектив «Танцевальный проект «Малина»бюджетного учреждения культуры Омской области «Областной центр культуры «Сибиряк»; руководитель Дмитрий Малёнов

-образцовая вокальная студия «Шарм»,группа «Azбука Zвука»;

-вокальная студия «Поющие волшебники» бюджетного учреждения культуры Омской области«Областной центр культуры «Сибиряк», руководитель Ирина Соловьёва

- бюджетное учреждение города Омска «Ансамбль танца «Иртыш», художественный руководитель Заслуженный работник культуры РФ Александр Беленя.

Основной идеей концертной программы является то, что в России – все мы на своей Родине, где в мире и дружбе, в согласии и взаимопонимании живут и трудятся представители разных народов. Жизнь дала всем нам самый главный урок: мир и добрососедские отношения между народами – вот залог счастья людей и процветания нашего общего дома – нашей прекрасной и любимой страны.