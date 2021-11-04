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Общество4 ноября 2021 10:38

В Омске пройдёт онлайн-фестиваль «Единение»

В Омске 4 ноября состоится онлайн-фестиваль «Единение». Это мероприятие приурочено к Дню народного единства, его организовали Городской студенческий центр и творческое объединение «Creative Omsk».
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В рамках фестиваля участники представят свое творчество на темы «Единство», «Дружба народов», «Мир во всем мире», «День народного единства». В мероприятии представлены восемь жанров: рисунок, поделка, плакат, инструментальная композиция, авторская песня, кавер-версия известной песни, стихотворение, театральная или хореографическая зарисовка. Всего от участников поступило 142 творческие работы. Лидируют жанры изобразительное искусство, художественное слово и вокальное искусство. Творческие работы публикуются в группах Городского студенческого центра и творческого объединения «Creative Omsk» в социальных сетях.