МФЦ в Омской области будут открыты с 5 по 7 ноября, чтобы желающие могли пройти перепись населения

Всего в области работают 42 офиса многофункциональных центров, в том числе в городе Омске 11. Жители могут обратиться в любой из них – по месту жительства или временного пребывания. После ответов на вопросы переписного листа посетитель МФЦ получит цифровой или QR-код, который нужно сообщить переписчику при его визите на дом.

Перепись населения в офисах МФЦ проходит весь период переписи с 15 октября по 14 ноября, и выходные дни не являются исключением, хотя обычный порядок получения государственных и муниципальных услуг будет приостановлен.

Предстоящие долгие выходные будут уникальной возможностью для желающих переписаться на портале Госуслуг. Напоминаем, что переписной лист заполняется по адресу фактического проживания, а не регистрации, на всех членов семьи, живущих вместе. Перепись населения призвана не подтвердить имеющиеся формальные данные, а отразить фактическое положение дел.