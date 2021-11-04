Руководитель IT-компании в Омске прошёл перепись онлайн и рассказал, почему это удобно

Напомним, с 15 октября по 14 ноября в Омске, как и по всей стране, проходит Всероссийская перепись населения. В ней уже приняли участие представители власти, артисты, спортсмены, известные личности нашего города.

К всероссийской акции присоединились и резиденты омского ИТ-парка, который входит в центр оказания услуг «Мой бизнес».

«Буквально на днях в моей семье случилось пополнение – у меня родился сын. Я уже поучаствовал в переписи населения через портал Госуслуг. Сейчас, конечно забот прибавилось – кроме моей большой команды студии автоматизации Osminog Project из 30 человек, дома у меня двое детей. Поэтому очень здорово, что есть возможность пройти перепись онлайн без ожидания переписчиков. На заполнение анкеты потратил максимум 20 минут. После того, как сам прошёл, предложил всей команде пройти перепись в ближайшие дни. Мы работаем в IT-сфере и понимаем, как важен релевантный и оперативный сбор данных для любого проекта, поэтому если говорить на нашем языке, я абсолютно согласен – перепись — это важный проект для государства», – считает Андрей Галаев, руководитель студии автоматизации Osminog Project.