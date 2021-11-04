Один из районов Омской области оказался в транспортном локдауне

Такое объявление на автовокзале встречает теперь пассажиров. Фото: ВКонтакте

С серьезной проблемой столкнулись жители Седельниково. На праздники и нерабочие дни многие собирались уехать из Омска к себе домой за 300 км от города. Однако сделать это оказалось не так-то просто. Местные жители уже назвали эту ситуацию локдауном по-седельниковски.

- Автобус облавтотранса перестал ходить сюда еще с января. А оставшиеся два рейса частной организации из Черлака, выигравшей тендер на маршрут, отменены с 30 октября по 7 ноября, так как почти единственные их клиенты - пенсионеры не смогут в эти дни воспользоваться их услугами из-за приостановления действия транспортных карт, - обрисовал ситуацию один из жителей Седельниково.

По словам местных, больше всех пострадали Седельниковские студенты. Мест в газельке частника и легковых автомобилях для всех желающих приехать домой на выходные не хватило.

- Наступил локдаун и для жителей большинства других деревень района, из-за отсутствия автобусов и водителей в местном филиале облтранса. На все вопросы населения, депутатов, главы района у областной власти один ответ - данные направления не рентабельны, - написал в соцсетях местный житель.