Банда мошенников обманула 42 омичей на 34 миллиона

Общий ущерб от действий мошенников составил почти 34 миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нехитрую схему для обогащение изобрели двое омичей. Они находили пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Потом им навязывались различные консультации, в ходе которых клиентов убеждали взять кредиты и вложиться в их компанию для игры на рынке ценных бумаг. Обещали огромные доходы. При этом ни лицензии, ни реальной деятельности фирма не вела.

Так омичей обманывали с 2017 по 2019 год. За это время банда мошенников разрослась до 13 человек. Теперь всех их будут судить. За три года по такой нехитрой схеме им удалось обмануть 42 человека. Общий ущерб составил почти 34 миллиона рублей.

- Указанные лица путем психологического воздействия убеждали граждан, среди которых лица пенсионного возраста, не имеющие постоянной работы, с ограниченными возможностями, заключать от имени ООО «Бишоп» договоры оказания консультационно-информационных услуг по работе на финансовом рынке, – говорится в официальном сообщении прокуратуры Омской области.