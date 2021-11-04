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Происшествия4 ноября 2021 7:09

На дороге в Омске сбили двоих пенсионеров

Они пытались перейти дорогу в неположенном месте
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Происшествие случилось в районе улицы Олега Кошевого. Фото: Госавтоинспекция Омской области

Происшествие случилось в районе улицы Олега Кошевого. Фото: Госавтоинспекция Омской области

Инцидент произошел накануне, 3 ноября, примерно в 19.30 на улице Олега Кошевого.

36-летний водитель на автомобиле «Хендай» сбил двоих пожилых людей переходивших дорогу в неположенном месте. Пешеходов – 73-летнюю женщину и 75-летнего мужчину – с травмами увезли в больницу.

– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.