В Омске перед судом предстал экс-игрок «Авангарда» Александр Пережогин

Александр Пережогин был в составе омского хоккейного клуба до 2018 года. Фото: hawk.ru

В Куйбышевском районном суде рассмотрели административное дело в отношении Александра Пережогина. Бывшему нападающему омского хоккейного клуба «Авангард» вменяли нарушение санитарно-эпидемического режима.

По всей вероятности, он находился в общественном месте без маски. За это нарушение физлицам грозит штраф до 40 тысяч рублей.

Из информации о движении дела, указанной в карточке на сайте Куйбышевского суда, видно, что слушание переносили несколько раз. Сколько в итоге придется заплатить спортсмену по решению суда, не сообщается.