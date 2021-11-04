В Омске определили собак, которые смогут гулять везде

Омским чиновникам предстоит определить, где можно и где нельзя гулять с домашними собаками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омской мэрии придется с соответствии с новыми требованиями федерального закона определиться с местами для выгула домашних животных. Создатели правового акта пошли от противного и обозначили перечень мест, где гулять с питомцами запрещено.

В перечне – озелененные территории, детские образовательные учреждения, больницы, рынки, кладбища и пляжи. Однако депутаты горсовета, которым представили проект на рассмотрение, нашли там много неясных моментов. Довести до ума документ решили на заседании рабочей группы, куда кроме чиновников и депутатов пригласили заинтересованных специалистов.

Известный в Омске кинолог Наталья Чайка предлагала определить, что рассматривается под понятием «выгул домашнего животного».

– Это передвижение животного на поводке из пункта «а» в пункт «б» или все-таки выгул – это ситуация, когда на определенной территории мы отпускаем собаку для свободного передвижения, дрессировки, справления нужд, – сказала Чайка.

Также депутаты уточнили расстояние, на которое нельзя подходить с собакой к школам, садикам и больницам (5 метров), и конкретизировали перечень названий рынков и пляжей. Кроме того, отдельно обозначили перечень животных, которых не коснется запрет. Это собаки-поводыри, собаки канис-терапевты, а также служебные собаки.