К концу недели в Омске потеплеет до плюс 5 градусов

Омичам пообещали сильный снег в выходные, но из-за тёплой погоды он точно растает.

Эта неделя не радовала омичей тёплой погодой. Ударили сильные заморозки, ночью температура доходила до - 20, не повышалась до плюсовых значений и в дневное время. Зато горожан порадовал первый снег, который пролежал несколько дней. Но уже к концу недели Омичам прогнозируют изменения в погоде.

По мнению синоптиков, уже в эти выходные температура поднимется до +5 градусов. Теплеть начнёт уже завтра, в пятницу. Обещают до +2 градусов днем. А к воскресенью и вовсе распогодится. В выходной обещают +5 градусов. Также все выходные будут идти осадка, возможен дождь со снегом. Поэтому автомобилистам и пешехода нужно быть аккуратнее на дорогах.