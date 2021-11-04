В не рабочую неделю в Омск поступит новая партия вакцины от ковида

Омичи смогут поставить прививку от ковида в нерабочие дни. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас в Омске остаётся напряжённой ситуация с коронавирусом. Каждый день растёт заболеваемость, фикситую уже более 550 случаев. Омичи стали гораздо активнее вакцинироваться, и это можно будет сделать в не рабочую неделю.

По данным минздрава, в Омск на не рабочей неделе поступит партия ванцины от коронавируса "Спутник-. V". В регион привезут 22 800 доз. Они поступят во все прививочные пункты. Сделать прививку в нерабочую неделю можно будет в поликлиниках с 9 до 14, а также в прививочные пунктах, которые расположены в крупных торговых центрах. Они будут работать до вечера.