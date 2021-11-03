Около «Арены Омск» расширят дорогу до четырех полос

В Омске планируют расширить дорог вблизи "Арены Омск". Фото: ХК "Авангард"

В Омске продолжают готовиться к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею. В следующем году должны закончить строительство новой «Арены Омск» и приступить к благоустройству территории вокруг. Понемногу строители уже начали работы. В мэрии поделились планами о том, что будут расширять и прилегающие к «Арене» дороги.

Так до четырех полос расширят дублер улицы Лукашевича и улицу Шаронова на участке в районе гипермаркета OBI. Уже разработана и утверждена проектная документация. В границах этих улиц также сделают новые парковки.

- Данные мероприятия позволят значительно увеличить пропускную способность автомобильных дорог на этих участках, - отметили специалисты администрации.