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Общество3 ноября 2021 12:47

Омск установил новый рекорд по ковиду: плюс 552 заболевших в сутки

В регионе продолжают расти темпы заболеваемости
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске продолжает расти заболеваемость ковидом.

В Омске продолжает расти заболеваемость ковидом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В последе время в Омской области растет заражаемость коронавирусом. Каждый день фиксируют все больше случаев заболевания. По последним данным, в Омской области ковидом за сутки заболели 552 человека. С начала пандемии этот показатель составил 98 751 человек.

Выздоровели за все время пандемии уже 77 116 человек, за сутки медики выписали 304 пациента.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные исходы. Сегодня в регионе от ковида умерли 11 человек. За все время пандемии вирус унес жизни 2 496 человек.

В прививочной компании поучаствовали 727 204 человека, по данным омского минздрава. Полностью привиты от ковида 562 602 из них. Остальные дожидаются второго этапа вакцинирования.