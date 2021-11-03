Омск установил новый рекорд по ковиду: плюс 552 заболевших в сутки

В Омске продолжает расти заболеваемость ковидом.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В последе время в Омской области растет заражаемость коронавирусом. Каждый день фиксируют все больше случаев заболевания. По последним данным, в Омской области ковидом за сутки заболели 552 человека. С начала пандемии этот показатель составил 98 751 человек.
Выздоровели за все время пандемии уже 77 116 человек, за сутки медики выписали 304 пациента.
К сожалению, продолжают фиксировать и летальные исходы. Сегодня в регионе от ковида умерли 11 человек. За все время пандемии вирус унес жизни 2 496 человек.
В прививочной компании поучаствовали 727 204 человека, по данным омского минздрава. Полностью привиты от ковида 562 602 из них. Остальные дожидаются второго этапа вакцинирования.