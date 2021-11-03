Омичи отсудили компенсацию у туроператора за испорченный из-за ковида отдых в Турции

Посмотреть на море у омичей получилось только из окна номера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд пришлось идти омичам, почти лишившимся отдыха в Турции из-за коронаируса. После испорченного отпуска туроператор отказался пересчитать стоимость тура.

Все началось в декабре 2019 года. Еще до официального начала пандемии омич купил путевки в Турцию для себя, жены и двоих детей, но из-за локдауна поездку пришлось перенести. В отпуск получилось отправиться только в сентября 2020 года. Перед полетом омичи на сайте туроператора прочитали, что им придется отсидеть карантин, если в самолете рядом с ними окажется больной ковидом.

По прибытии, омичи делали ПЦР-тесты. Они были отрицательными. Семья уже успела заселиться в отель и только начала наслаждаться отдыхом, как им сообщили, что вместе с ними в автобусе из аэропорта ехал человек с положительным тестом. Из-за этого придется отправиться на карантин. Семью переселили в отдельное крыло, лиши доступа к оплаченным по путевке услугам и предложили самим убираться в номере. Даже после повторного тестирования, оказавшегося отрицательным , карантин для омичей не закончился. Так они и провели весь отпуск в одном номере.

Вернувшись в Омск, глава семейства потребовал перерасчета от туроператора, но ничего не вышло. Тогда омич обратился в суд. Во время рассмотрения жалобы туроператор пытался отказаться от выплаты компенсации, ссылаясь на то, что омичи знали о возможных рисках. Но суд все равно встал на сторону отдыхающих. Суд учел, что им не сообщили о том, что причиной для изоляции может стать контакт с заболевшими в автобусе во время трансфера. По этой причине туроператору все же придется вернуть часть денег за испорченный отдых, рассказали в пресс-службе областного суда.