В Омске сказали «Спасибо врачам»

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Антропенко в рамках акции «Спасибо врачам» посетил Клинический медико-хирургический центр, чтобы передать медицинским работникам более 20 пакетов со сладостями к чаю, а также бутилированную питьевую воду. Ранее парламентарий неоднократно принимал участие в деятельности волонтерского центра «Единой России».

- В период пандемии мы оказываем помощь медикам – обеспечиваем средствами индивидуальной защиты, питьевой водой, а также передаем чайно-кофейные наборы. Часть своего дохода я отправляю на благотворительность. Я считаю, что долг каждого гражданина по мере своих возможностей оказывать общественно значимую помощь. Слышать слова благодарности в наши дни - это не самое главное, гораздо важнее наша совместная волонтерская деятельность, реальные дела, которые действительно работают в такой непростой ситуации как сейчас, - подчеркнул Игорь Антропенко, депутат Государственной Думы РФ.

Волонтерский центр «Единой России» объединил усилия волонтеров немедицинских специальностей для оказания помощи гражданам, находящимся в группе риска. Пожилым людям оказывают адресную помощь по доставке продуктов питания. Также депутаты продолжают оказывать поддержку и медикам, работающим в «красной зоне».

- Пандемия продолжается, медики работают в невероятно сложных условиях – много «тяжелых» пациентов сейчас поступает, много молодежи из числа не привитых. Поддержка волонтерского центра «Единой России» очень важна сейчас для нас. Это вселяет в медработников уверенность и понимание, что в эти трудные времена мы не забыты и получаем такую приятную и необходимую помощь. Выражаем большую благодарность волонтерам от «Единой России», а мы со своей стороны будем делать все возможное для того, чтобы наши пациенты поправлялись, - рассказала Елена Романовская, заместитель главного врача по терапии, в настоящее время также курирует инфекционный госпиталь на базе КМХЦ.

В ближайшее будет реализована просветительская работа в формате проекта «Спроси у доктора». По запросу предприятий и работодателей в общественную приёмную партии на встречи в коллективы приглашают ведущих врачей-практиков, которые открыто делятся мнением о вакцинации против COVID-19. Омичи получат возможность в живом общении задать волнующие вопросы о прививках известным специалистам, заслуживающим доверие.

В этом году с июня по октябрь 640 волонтеров были задействованы в работе, отработано 240 обращений.