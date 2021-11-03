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Общество3 ноября 2021 10:32

Омичку, подбросившую младенца в ковидный госпиталь, нашли

Сейчас по этому факту проводят проверки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Полиция нашла мать младенца через несколько часов после того, как она подбросила ребенка в больницу.

Полиция нашла мать младенца через несколько часов после того, как она подбросила ребенка в больницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопиющий случай произошел в Саргатском районе Омской области. Там к дверям ковидного госпиталя неизвестный подбросил ребенка, родившегося всего несколько часов назад. Его взяли на попечение медики, оказали всю необходимую помощь. А вот поисками матери занялась полиция.

- Сотрудники установили личность женщины. Ей оказалась 32-летняя жительница Саргатского района. Сейчас ее опрашивают полицейские. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в пресс-службе полиции.

Пока ребенок находится в больнице. Девочке ничего не угрожает. Произошедшим заинтересовались и в прокуратуре, ведомство анонсировало проверку.