Омичку, подбросившую младенца в ковидный госпиталь, нашли

Полиция нашла мать младенца через несколько часов после того, как она подбросила ребенка в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопиющий случай произошел в Саргатском районе Омской области. Там к дверям ковидного госпиталя неизвестный подбросил ребенка, родившегося всего несколько часов назад. Его взяли на попечение медики, оказали всю необходимую помощь. А вот поисками матери занялась полиция.

- Сотрудники установили личность женщины. Ей оказалась 32-летняя жительница Саргатского района. Сейчас ее опрашивают полицейские. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в пресс-службе полиции.

Пока ребенок находится в больнице. Девочке ничего не угрожает. Произошедшим заинтересовались и в прокуратуре, ведомство анонсировало проверку.