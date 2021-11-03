Сегодня в Омске похолодает до минус 20 градусов

Первые морозы в Омске пройдут без снега. Фото: Евгения ГУСЕВА

На этой неделе в Омск пришла настоящая зима. В выходные прошел снег, который не растаял. Всю рабочую неделю в Омске минусовая температура держится и днем. Сегодня, 3 ноября, синоптики прогнозируют -10 градусов.

Сегодня же синоптики обещают холодную ночь. Столбик термометра опустится до – 20 градусов. Осадков сегодня не предвидится. Накануне почти весь снег растаял под мокрым снегом, и образовался гололед. С этим явлением активно борются омские дорожники.