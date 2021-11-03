На пожаре в Омской области погибли три человека

Трагедия произошла в этом заброшенном доме. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Трагедия произошла утром в среду, 3 ноября, в деревне Славянка Нововаршавского района. После тушения пожара в заброшенном доме нашли тела троих мужчин. Сама постройка от огня практически не пострадала. Находившиеся внутри люди, по предварительным данным, погибли надышавшись угарным газом.

Очаг возгорания находился районе старого кресла. Судя по всему, один из мужчин заснул в нем с непотушенной сигаретой.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Пожар начался с кресла, которое полностью выгорело. Фото: СУ СК России по Омской области

По факту случившегося проверку проводят сотрудники областного СУ СК и прокуратура.

– Со слов местных жителей, погибшие мужчины вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – В частном доме никто не проживал, дом фактически не поврежден огнем, в доме отсутствовало электричество и отопление. Очаг возгорания находится в месте, где стояло старое кресло, на момент осмотра сгоревшее до остова.