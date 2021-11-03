Губернатор Омской области прошел перепись в онлайн-формате на портале Госуслуг

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября включительно, в том числе в онлайн-формате на Госуслугах. Перепись включает 33 вопроса, из них 23 касаются социально-демографических характеристик (пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию), 10 – о жилищных условиях.

Онлайн-перепись пользуется большой популярностью. Каждый четвертый россиянин – участник Всероссийской переписи населения – проходит её в онлайн-формате. Этот вариант выбрал также Губернатор Омской области Александр Бурков.

«Прошел перепись населения в онлайн-формате – очень удобно. Потребовалось всего 12 минут. Перепись нужна, для того чтобы государство знало, какие социальные программы необходимо принимать. Государство должно понимать, где необходимо в перспективе строить школы, детские сады, больницы – для этого и проводится государственная перепись населения. Уважаемые омичи, прошу всех принять участие в переписи!», – отметил глава региона.

Итоги переписи населения будут подведены и опубликованы в течение года после её окончания. В декабре 2021 года будет известна общая численность населения, в апреле следующего года – структура населения по полу и возрасту, соотношение городского и сельского населения. Окончательные итоги переписи будут опубликованы в четвёртом квартале 2022 года.