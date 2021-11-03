Омская молодежь активно участвует в переписи населения

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и за первые 2 недели в ней приняли участие 64 млн жителей страны. И большая часть в формате онлайн. Цифровой формат – новшество этого года. Активно подключилась к акции омская молодежь: студенты, волонтеры, предприниматели. О том, насколько важно принять участие в переписи, рассказал председатель молодежного правительства Омской области Алексей Рябокляч.

– Перепись нужна для того, чтобы знать, сколько человек и какого возраста проживает на территории нашей страны. Это важно, чтобы понимать, какие проекты востребованы для улучшения качества жизни. Я уверен в важности участия в этой акции. Я сам работал переписчиком 10 лет назад, и это было нелегко. Сейчас возможностей стало больше – люди могут пройти перепись на Госуслугах, это очень удобно и существенно облегчает задачу, – подчеркнул Алексей.

Напомним, что всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Заполнить анкету можно как в любом из МФЦ, так и дистанционно – на официальном сайте Госуслуг.