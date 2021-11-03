Минпром: Проверка QR-кода у омичей занимает меньше минуты

Проверка QR-кода у омичей занимает меньше минуты. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С 30 октября в омских учреждениях культуры действует система QR-кодов. В региональном Минпроме рассказали о принципах их проверки. Уже можно говорить, что больших очередей ввод QR-кодов не вызвал. В среднем на проверку уходит около 30 секунд.

- Всё достаточно просто. По времени проверка занимает от полминуты до минуты. Поэтому это не будет вызывать каких-то дополнительных сложностей, – отметил первый заместитель Министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Ключенко.

Для считывания QR-кода достаточно любого современного мобильного телефона или планшета, который имеет программу-сканер. При сканировании сверяются данные QR-кода с внесенными данными в Госуслуги. Если QR-код действительный, программа выводит на экран устройства проверяющего подтверждение прохождения вакцинации и срок ее окончания. Персональные данные при этом зашифрованы. Добавим, что ранее власти предупреждали об уголовной ответственности за подделку QR-кода.