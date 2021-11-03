Бурков пообещал более жесткие меры, если ситуация с ковидом в Омске не улучшится

В Омске могут ввести более жесткие ограничения из-за ковида.

В Омске накануне прошел оперштаб по борьбе с коронавирусом. На нем обсудили локдаун, который предлагали ввести представители Роспотребнадзора. Жестких мер не ввели, но решили раньше применить систему QR-кодов в торговых центрах и ресторанах. С 4 ноября посещать их смогут только привитые омичи. По итогам заседания губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что не исключает введение более жестких мер.

- В ежедневном режиме мы следим за ситуацией, будем делать это и дальше. В случае ухудшения обстановки, придётся принимать более жесткие меры, - отметил после заседания Александр Бурков.