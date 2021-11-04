В Омске по дороге на Левом Берегу в День народного единства проедет 15-миллионная машина

Магистраль была построена по национальному проекту «Жилье и городская среда». Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня, в День народного единства, по недавно построенной дороге на Левом Берегу пройдет 15-миллионый автомобиль. Магистраль от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупская от бульвара Архитекторов до ул. Перелёта была возведена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Эта дорога появилась лишь 25 декабря 2020 года.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, по документам пропускная способность новой магистрали - 500 машин в час по каждой из полос. Соответственно, на четырёхполосном участке по ул. Крупской - порядка 2000 автомобилей в час, или 48000 в сутки. Расчеты показывают, что к 4 ноября по дороге проедет 15 миллионов автомобилей.

- Дорога строилась в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с целью дальнейшего стимулирования развития и застройки этой части Кировского округа, - пояснил директор департамента строительства муниципалитета Александр Мякинин. - С начала реализации проекта и за год после открытия дороги выдано разрешений на ввод в эксплуатацию более 160 тыс. кв. м. жилья, выдано разрешений на строительство более чем на 90 тысяч кв. м. жилья. Благодаря губернатору Омской области Александру Буркову заключено соглашение в рамках инвестиционного проекта по возведению современного микрорайона компанией «Брусника». Всего же в новом жилом комплексе «Кварталы Драверта» будет построено более 200 тысяч кв. м. жилья и социальной инфраструктуры. Эти цифры говорят о том, что мы выполнили показатели национального проекта «Жилье и городская среда», заявленные на старте строительства новой дороги. И продолжаем дальнейшее развитие этой территории.

В 2022 году городские власти планируют реконструировать участок дороги в 700 метров, который улицы Перелёта и Лукашевича. Дорога также будет четырёхполосной, с велодорожками и тротуарами. Кроме того, в рамках инфраструктурного кредита подана заявка на реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети. В перспективе на ближайшие 10 лет намечено развитие и других второстепенных дорог, которые нужны для развития комфортной городской среды.