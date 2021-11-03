В Омске на новогодние украшения потратят 1,6 миллионов

В Омске центр перед праздниками украсят гирляндами и скульптурами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторые омичи уже начали готовиться к Новому Году, в магазинах появились тематические отделы, а на улицах города приближение праздника пока не ощущается. Но в мэрии уже начали подготовку к праздникам. На сайте госзакупок появился контракт на 1,6 миллионов рублей на украшение города. Ранее уже искали подрядчика на миллионный контракт для украшения нескольких улиц и мостов баннерами и флагами. Теперь ищут тех, кто оформит городские скверы.

Так по планам в сквере имени Дзержинского должны появиться светящиеся арки, композиция «Силуэты» вдоль газонов и ель с проходом, которая уже знакома омичам по прошлым годам.

В Воскресенском сквере поставят такую же ель, как и в сквере Дзержинского. Помимо этого сквер украсят олени, медвежата, зайцы и лисы, композиция «Елки-неон».

На улице Спартаковская, недалеко от Тарских ворот, появятся 10 снеговиков, фонари украсят гирляндами.

На Партизанской появятся фигуры льдинки и снежинки изо льда, а фонарные столбы украсят гирляндами.

В Омской крепости поставят ель с бантом, которая была в прошлом году. Будут ли там заливать каток, пока не известно.

Итоги конкрса мэрия подведет 15 ноября.