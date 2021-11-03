Мэрия добавила автобусов в нерабочие дни после жалоб омичей

В не рабочую неделю автобус будут ходить чаще, чем в выходные. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С 1 ноября в Омске официально началась нерабочая неделя. Но многие омичи отдыхать не собирались. Людям нужно было добраться на работу. Но их ждл неприятный сюрприз, автобусы начали работать в режиме выходного дня, поэтому уехать без давки получилось далеко не у всех.

Это вызвало негодование омичей, чем они поделились в соцсетях. После многочисленных жалоб, в мэрии все же решили прислушаться к Омичам и выпустить дополнительные автобусы.

- Уже 2 ноября в линию оперативно вышли 37 дополнительных единиц подвижного состава городского пассажирского транспорта. 3 ноября на 16 маршрутах будет уменьшен интервал движения, - пообещали в мэрии.