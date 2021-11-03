QR-коды начнут действовать в омских кафе и торговых центрах с 4 ноября

Сейчас QR-коды должны предъявлять только в театрах, музеях и кино.

Накануне в Омске прошёл опер штаб, на котором решили ускорить введение системы QR-кодов. Ранее с 30 октября они начали действовать в учреждениях культуры, теперь приняли решение об их введении и в других местах.

С 4 ноября омичи не смогут попасть в кафе, рестораны, торговые центры и парикмахерские ез предъявления действующего QR-кода. Эти меры должны были заработать только с 20 ноября, но из-за сложной эпидемиологической обстановки их ввели раньше.