Частный перевозчик: Пассажиропоток в Омске упал в нерабочие дни на 40%

Весь транспорт работает в режиме выходного дня. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

В нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, работа общественного транспорта в Омске переведена на графики выходных. Ранее в социальных сетях появлялись жалобы горожан на то, что по утрам из-за этого очень трудно уехать на работу. Но некоторые частные перевозчики уверяют: пассажиропоток довольно сильно сократился. Перевод транспорта на графики выходного дня они считают оправданной мерой.

- Пассажиропоток упал. Если в будние дни мы возили на автобусах среднего класса человек 450-470, то сейчас перевозим 200-250 человек в день. Мы потеряли 40-45% пассажиров, - рассказал частный перевозчик Фазыл Залялитдинов, который обслуживает маршруты №№ 72, 47 и 503. - Принятие решения о переводе пассажирского транспорта на работу по графику выходного дня я считаю очень верным. Я сегодня встретил свой 72-й автобус – сидит два человека. Что такое два человека для автобуса среднего класса? Нет смысла автобусы заправлять и выпускать, чтобы они ездили полупустые.

Того же мнения придерживается и заместитель директора группы компаний «Автодор» (СРО «Омский транспортный союз») Александр Бокалов. Он отметил, что, возможно, на каких-то участках пассажиропоток и сохранился, но в целом людей на остановках в нерабочие дни стало меньше.

- Нужно исходить из реалий текущего дня. В условиях «каникул», как их называют, нецелесообразно выпускать весь подвижной состав на линию, потому что есть определенное падение пассажиропотока, - считает перевозчик. - Только по нашим подсчетам в автобусах среднего класса он составил порядка 35-40%. Соответственно, выводить все транспортные средства в линию, просто чтобы были – это неправильное распределение ресурсов, времени, сил и экономики.

Ранее в департаменте транспорта после замечаний пассажиров добавили 37 единиц подвижного состава. 3 ноября на 16 маршрутах планируется уменьшить интервал движения - ходить на них транспорт будет чаще. В департаменте обещают оперативно работать с обращениями омичей.