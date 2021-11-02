Сотрудники омского ЦКБА получат оплачиваемые выходные за вакцинацию

Ранее соответствующую рекомендацию направила в регионы Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Центральное конструкторское бюро автоматики утвердило локальный документ, в соответствии с которым сотрудники получат два дня отдыха за вакцинацию против COVID-19. Зарплата при этом сохранится. Таким образом, закреплены рекомендации, которые ранее дал президент России.

ЦКБА, входящее в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение», заказывает препараты в поликлинике. У сотрудников есть возможность выбрать вакцину. Мобильная бригада медиков приезжает на предприятие дважды в неделю.

- Сильно побочных явлений мы пока не замечали, мы привили большое количество людей на производстве — больше половины людей привиты у нас. Сильных осложнений мы не заметили. Субфебрилитет (незначительное (37 — 37,9 градуса) повышение температуры тела, наблюдаемое на протяжении длительного времени, — прим. ред.), небольшая температура. Мы рекомендуем отлежаться дома, принять таблеточку. Два дня дается на то, что человек может их на восстановление потратить, но если он себя прекрасно чувствует, он может эти два дня использовать во время работы, когда ему понадобятся, или приурочить к отпуску, — сообщила 12 каналу начальник медицинской службы ЦКБА Валентина Тепурко.