Из-за тумана самолеты из Москвы не могут вылететь в Омск

Несколько самолетов не могут вылететь в Омск из-за тумана. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня Москву накрыл плотный туман. Местные жители в соцсетях удивляются погодному явления, а пассажиры самолетов вынуждены оставаться в Москве, пока туман не рассеется. Есть среди них и омичи.

Как видно из расписания, утренние рейсы прибыли либо вовремя, либо с небольшим опазданием, а вот те, что должны приземлиться ближе к вечеру, задерживаются. Борт авиакомпании «Сибирь» ждали в Омске к 16:35, но он задерживается. Пока нет даже ориентировочного времени прибытия, но на момент публикации рейс задержан уже на час. Борт «Победы» должен был приземлиться в Омске в 21:50, но его ожидают значительно позже, примерно в 1:10. Другие самолеты прибывают вовремя.