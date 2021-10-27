Началась реализация проекта «Экопарк ОмГАУ – городу Омску»

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Исполнители проекта – Омская региональная общественная экологическая организация «Земля – наш общий дом» и Омское отделение Всероссийской организации волонтеров – экологов «Делай!». Партнерами проекта являются ФГБОУ ВО Омский ГАУ и Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

Образовательная и просветительская часть проекта предполагает проведение экскурсий в Ботанический сад и Зоомузей Омского ГАУ. На сегодняшний день проведено 10 экскурсий в Ботанический сад для школьников Калачинского, Одесского и Русско-Полянского районов, школ №№ 14,17, 23, 30, 35 города Омска, обучающихся техникумов и Омского ГАУ.

Содержательные и одновременно увлекательные экскурсии проводятся истинными профессионалами своего дела под руководством Янцен Евгении Ивановны.

21 октября состоялась первая экскурсия в Зоомузей для волонтеров –экологов, студентов Омского ГАУ, которую провел доцент кафедры экологии, природопользования и биологии Дмитрий Константинович Овчинников.

Для создания комфортной среды в будущем экопарке проведены работы по благоустройству, которые проходили в рамках Экологического десанта, состоявшегося 19 октября. Надо отметить, что высадился десант не только на территории, планируемой к благоустройству, но и в Ботаническом саду, а также на берега водоема Озерки и водоема, прилегающего к четвертому корпусу. Около 200 десантников потрудились на славу, приведя в порядок эти территории! Уже готовы первые деревянные скульптуры животных – семейство медведей и сова, которые ждут установки в будущем экопарке.

А впереди еще посадка декоративных кустарников, приобретение и установка парковых скамеек, а также проведение экскурсий и экологических семинаров.