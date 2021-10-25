Экологические проблемы Омской области и города Омска обсудили на круглом столе

С приветственным словом к участникам обратилась зав. кафедрой административного и финансового права, канд. экон. наук Немцова Наталья Владиславовна.

О категорировании объектов негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с новым законодательством рассказала Мальцева Екатерина Алексеевна, советник департамента общественной безопасности администрации города Омска.

Реализацией полномочий в области природоохранной деятельности министерством природных ресурсов и экологии Омской области поделился заместитель министра Сердюков Александр Викторович.

С докладом об экологическом образовании и просвещении и деятельности ОРОЭО «Земля – наш общий дом» выступила Поползухина Нина Алексеевна, доктор с.-х. наук, профессор, председатель организации.

О подготовке профессиональных кадров в области охраны окружающей среды в Омском государственном техническом университете рассказала Власова Марина Владимировна, доцент кафедры промышленной экологии и безопасности. С докладами выступили и другие участники мероприятия, а также студенты Сибирского юридического университета.

В мероприятии приняли участие обучающиеся 211 группы ФАПЭПиВ, а также доцент кафедры экологии, природопользования и биологии Омского ГАУ, канд. биол. наук Сейтуарова Асаргуль Дюсембаевна